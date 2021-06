Koronavirus ONLINE: Nová vlna rozvolnění v Česku, tanec stále zakázán. Co se všechno mění?

Imunita po očkování podle některých odborníků vydrží nejméně rok. Další doporučují začít přeočkování třetí dávkou už na podzim, zejména seniorů. Vyplývá to z jejich odpovědí pro ČTK. Na tom, jestli se podaří dosáhnout kolektivní imunity, tedy stavu, kdy se virus nemá mezi lidmi jak šířit, se ale neshodnou.

„Současná data ukazují, že očkování je účinné minimálně jeden rok, možná i výrazně déle,“ uvedl evoluční virolog Jiří Černý, který působí na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Problém podle něj mohou znamenat nové mutace, které by mohly účinnost snížit. V takovém případě by bylo třeba přeočkovávat upravenou vakcínou, která by byla účinnější.