Koronavirus ONLINE: Nová mutace děsí Francii, testy jsou na ní krátké. A scénář otevření škol

Sasko zmírňuje podmínky pro české pendlery, nově může přes hranice dojíždět každý, koho zaměstnavatel označí za nezbytného pro chod firmy. Nutný je ale každodenní negativní test na koronavirus. „Pro nás je to ta nejlepší zpráva a bychom rádi, kdyby k tomu přistoupila i bavorská strana,“ reagovala předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová. Zatím nemá oficiální vyjádření, informace slyšela jen předběžně v pondělí od hospodářské komory.

Ocenila i to, že přes hranice budou moci opět jezdit i studenti a učitelé. „Argumentovala jsem, že potřebujeme, aby pustili školství. Věřím tomu, že ty argumentace byly tak silné, že vláda musela nějak reagovat, je to protiprávní někomu bránit v pracovní příležitosti nebo v pracovním výkonu,“ uvedla.

Jako problém vnímají pendleři vyžadované každodenní testování na koronavirus. Je to pro ně náročné časově i finančně, protože testy si podle Vintrové platí. Pokud by se musely testy dělat každý den stěrem z nosohltanu, považuje to Vintrová už za zásah do zdravotního stavu. Stěry z dutiny ústní by podle ní byly pro pendlery schůdnější. „Z našich zkušeností pendleři, které máme nahoře na severu, z toho nejsou úplně nadšení. Ale podotýkají, že je lépe se nechat testovat v každodenním režimu, než přijít o práci,“ dodala.