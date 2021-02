Koronavirus ONLINE: Nouzový stav je nyní nenahraditelný, míní Hamáček. A 19 682 úmrtí v ČR

Dánsko se rozhodlo prodloužit omezení pro vstup cizinců do země do 5. dubna. Cizinci musí při příjezdu do Dánska předložit pádný důvod své cesty a negativní test na koronavirus, který není starší než 24 hodin, informovala dnes agentura DPA. Do země se tak dostanou pouze ti, kteří v Dánsku pracují, chtějí navštívit rodinu nebo třeba řidiči zásobovacích aut. V rámci Dánska naopak úřady chystají od 1. března částečné rozvolnění - otevřou se obchody a některé další školy.