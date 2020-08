Koronavirus ONLINE: Norové budou Čechy opět posílat do karantény. V té je i pražská radnice

Norsko zařadilo Česko společně s Francií, Švýcarskem a Monakem do „červené kategorie“ na svém takzvaném semaforu kvůli nepříznivému vývoji jejich epidemické situace. Změny budou platné od páteční půlnoci.

Norský institut veřejného zdraví zároveň doporučuje Norům cestovat do těchto čtyř zemí jen v nezbytných případech. Výstraha se týká rovněž některých regionů sousedního Švédska.

Norsko zrušilo povinnost izolace pro osoby přijíždějící z ČR teprve v půlce července. Institut dovoluje volné cestovaní do země lidem ze států, které v posledních dvou týdnech zaregistrovaly méně než 20 potvrzených případů nákazy koronavirem na 100 000 obyvatel a zároveň v nich byl průměr pozitivních výsledků všech provedených testů pod pěti procenty. Jelikož v ČR se ukazatele pohybovaly nad touto hranicí, varoval FHI již v pondělí, že by zemi mohl zařadit do „červené kategorie“.