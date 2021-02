Koronavirus ONLINE: Neměl jsem ani dovolenou, hájí se Prymula. A covidových JIP lůžek jen 159

Příslušníci etnických menšin žijících v Anglii mají menší důvěru k vakcíně proti covidu-19 než většinová populace. To se promítá i do počtu očkovaných. Zatímco bělochů ve věku 70 až 79 let naočkovali angličtí zdravotníci již 86 procent, v případě černochů je to jen 55 procent, vyplývá ze studie, o které informovala agentura Reuters.

Černoši, lidé s kořeny v jižní Asii a příslušníci dalších etnických menšin vakcínu proti covidu-19 odmítají mnohem častěji, než příslušníci bělošské většiny. Na komplikace spojené s covidem-19 přitom v Británii umírají výrazně častěji než příslušníci majority.

Británie, která má zhruba 67 milionů obyvatel, začala jako první evropská země očkovat proti covidu-19 už 8. prosince. Všechny tři vakcíny, které jsou v zemi schválené, se podávají ve dvou dávkách v rozmezí několika týdnů. Británie přitom zatím klade důraz na první dávku, kterou dostalo již 16,4 milionu lidí. Plně chráněno je po podání druhé dávky přes 573 000 lidí.