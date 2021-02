Koronavirus ONLINE: Německo zavřelo Čechům hranice. A nouzový stav do konce února, navrhují hejtmani

Světová zdravotnická organizace připomíná, jak se účinně chránit proti koronaviru a jak co nejúčinněji chránit ostatní. Zmiňuje pět nejdůležitějších věci: Nosit masku, umývat si ruce, udržovat fyzický odstup, kašlat a kýchat do loktů a často otevírat okna.

Lower your risk from #COVID19 by combining these 5⃣ precautions:

1⃣ Wear a mask 😷

2⃣ Clean your hands👐

3⃣ Keep physical distance 📏

4⃣ Cough/sneeze away into your elbow 💪

5⃣ Open windows as much as possible 🪟



We are #InThisTogether to beat #COVID19