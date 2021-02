Koronavirus ONLINE: Němci obsadili hranice, PES na pětce a vláda bojuje s hejtmany o nouzový stav

Novozélandský Auckland se kvůli koronaviru před dnešní půlnocí tamního času na tři dny uzavře. Dnes to oznámila premiérka Jacinda Ardernová. V největším městě ostrovního státu se objevily tři případy nákazy koronavirem, která sem nebyla zavlečena zvenčí. Nový Zéland byl v boji s nákazou dosud velmi úspěšný a nová uzávěra přichází poprvé po půl roce.

Mnozí obyvatelé jiných částí planety Novozélanďanům záviděli, že se mohli vrátit do práce, navštěvovat sportovní utkání a chodit na koncerty, píše agentura Reuters. Nyní Ardernová obyvatelům téměř dvoumilionového Aucklandu nařídila zůstat doma a vycházet jen kvůli nutným nákupům a do práce, pokud je to zaměstnání nutné z hlediska chodu společnosti. Děti až do středy nepůjdou do školy.

„Virus už jsme jednou potlačili a dokážeme to znovu...,“ řekla premiérka.