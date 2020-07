Koronavirus ONLINE: Nejvíc nakažených v ČR od začátku epidemie. A Vojtěch hází hygieničku přes palubu

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 359 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 13 902 lidí, vyléčených je 8761 a aktuálně nakažených je pak 4782. Aktuálně tak s nemocí bojuje nejvíc lidí od počátku epidemie. Za sobotu přibylo 113 případů, do nedělního podvečera pak dalších 47. O víkendech se ale mnohem méně testuje. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se omluvil za to, že přísnější hygienická opatření začala v Moravskoslezském kraji platit z minuty na minutu a lidé ani podnikatelé neměli čas se na ně připravit. Z problému viní šéfku krajských hygieniků Pavlu Švrčinovou, která by podle něj měla zvážit setrvání ve funkci. Část opozice naopak volá po ministrově odvolání. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.