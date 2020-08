Koronavirus ONLINE: Největší víkendový přírůstek od června. A expremiérka bojuje o život

Program Antivirus zřejmě vláda prodlouží o dva měsíce nebo až do konce roku. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize to dnes řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Program nyní pokrývá období od 12. března do konce srpna, zaměstnavatelé a odbory požadují jeho prodloužení, někteří ekonomové ale byli pro jeho co nejdřívější ukončení. Program Antivirus má bránit propouštění, obdobný dopad by měl mít takzvaný kurzarbeit, který by podle Maláčové mohl být zaveden od nového roku.