Koronavirus ONLINE: Návrat druhých stupňů místy drhl, napilno mají salony pro lidi i psi

"To, co jsem dostal včera večer, je pro mně naprosto nepřijatelné!"

čílí se na ohledně plánů ministerstva zdravotnictví na rozvolňování v kultuře ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Z ministerstva zdravotnictví nebylo možné dostat nějakou konzistetntní představu, jak to bude probíhat v květnu, červnu a v létě v oblasti kultury, co bude možné, jaké typy akcí, za jakých podmínek," poznamenal. Připravili proto vlastní návrhy, včera obdržel odpověď - představu ministerstva zdravotnictví. "Nepřijatelné jsou ty jednotlivé stupně, velikost incidence, která umožňuje uvolňování v kultuře. Ta čísla jsou taková, že jich dosahneme někdy na podzim," míní Zaorálek na základě srovnání s okolními zeměmi či s Francií.

"Nechápu, proč by v ČR měly být ty poměry o tolik tvrdší, než jsou v zemích, které jsou na tom dneska hůř, jako je na tom Francie, Rakousko apod. V současné době mají horší čísla. A podmínky (pro pořádání kulturních akcí - pozn. red.) v průběhu května mají výrazně lepší," pokračuje ministr kultury a stěžuje si, že je tempo uvolňování nastaveno jako velmi pomalé.

Nelíbí se mu ani to, že by kulturní akce měly být jen pod podmínkou PCR testů. "Je naprosto nefér, aby jediná kultura měla akce jen na PCR testy. Je jednoduchá otázka: kdo to zaplatí? Já prostě nechci, aby tady byla kultura jen pro bohaté nebo starší očkované a mladí lidé nemohli chodit na kulturní události, protože si to nebudou moci dovolit. Já nevěřím tomu, že se PCR testy podaří dostat do takových relací, aby to umožnilo koupit si vstupenku za nějakou cenu. Mně tohle připadá vůči kultuře jako diskriminační," podotkl Zaorálek. "Nevím o žádném jiném segmentu, ve kterém by PCR testy byly metoda, jak si něco uspořádat, mně to prostě připadá, že je nepřijatelné. Já chci, aby ve všech oblastech kultury a uvolňování, ať je to restaurace, kadeřnictví nebo kulturní akce, platil všude jeden systém," dodal Zaorálek.