Koronavirus ONLINE: Nárůst případů v ČR? Další lockdown není v plánu, slibuje Babiš

Česko k dnešnímu dni registruje 30 404 úmrtí. Řeč v předvolební debatě na CNN Prima News se stočila i k obětem pandemie. „Vy říkáte, že kdyby vládli Piráti, tak by neumřel ani jeden člověk na covid? Nezlobte se na mně, mně je líto každého lidského života, mně to mrzí, že tolik lidí zemřelo na covid,“ reagoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na výkřiky z publika. „Dodnes přemýšlíme, jestli ta naše rozhodnutí byla správná,“ podotkl s tím, že ve chvíli, kdy epidemie exploduje, není možného nic jiného, než plošná opatření.

„To je přece demagogie, tady nikdo neříká 30 tisíc nebo 0 mrtvých. Ale když se objektivně podíváme na státy, které to zvládly, tak prostě ta čísla máme druhá nejhorší. Dneska pan premiér tweetne, je to skoro rok přesně, opět best in covid. To je výsměch těm lidem, i těm učitelů, i těm, kterým někdo zemřel,“ uvedl Pirát Ivan Bartoš.