Koronavirus ONLINE: Nakažený v Babišově okolí. A razie u dodavatelů roušek pro Vojtěchův resort

Vedení Prahy a některých dalších krajů navrhnou, aby vedle obcí dostaly příspěvek na obyvatele nahrazující výpadek z daňových příjmů i kraje. Návrh zákona, který by to měl zajistit, dnes schválili pražští zastupitelé. Kraje včetně Prahy, která je obcí a zároveň krajem, by podle návrhu získaly 500 korun na jednoho obyvatele.