Koronavirus ONLINE: Nákaza v rodinném parku v Milovicích. Babiš: A Řecko bude bez testů

Nákaza koronavirem se objevila i u pracovníka rodinného Parku Mirakulum, který se nachází ve středočeských Milovicích. „Byl to brigádník z parkoviště, který nepřišel do styku s příliš velkým množstvím lidí,“ potvrdil pro Blesk Zprávy majitel parku Jiří Antoš. Podle něj bylo kvůli zjištěné nákaze umístěno do karantény několik lidí, ale u všech vyšel test negativně. Postup byl dle jeho slov konzultován s hygienickou stanicí a nyní je situace vyřešená.