Koronavirus ONLINE: Na setkání až 20 lidí si Češi asi počkají. Arenberger má dupnout na brzdu

Ve školách, které zřizuje Praha 9, se budou žáci na covid-19 testovat PCR testy ze slin. Antigenní testy, které pro použití ve školách schválila vláda, děti použijí jen v pondělí 12. dubna. Poté bude Praha 9 testování zařizovat sama ve spolupráci s laboratoří GHC Genetics. V tiskové zprávě to dnes sdělil starosta deváté městské části Tomáš Portlík (ODS). Podle něj by vzhledem k vyšší spolehlivosti PCR testů žáci nemuseli mít rotační výuku.

„Plánujeme, že by se děti testovaly doma, ve škole by se jen odevzdal vzorek a výsledky by rodina obdržela on-line formou. Do školy by šly děti vždy až po vyhodnocení PCR testu, a nehrozil by tak žádný rizikový kontakt,“ uvedl radní pro školství v deváté městské části Zdeněk Davídek (za STAN).

Vládou schválenou metodu užití antigenních testů od firem Lepu a Singclean radní zkritizoval. Podle něj může být jejich používání pro žáky základních a mateřských škol bolestivé a stresující. Navíc vládou zvolené testy nejsou podle zástupců radnice Prahy 9 spolehlivé, a tak hrozí to, že se nákaza covidem-19 bude ve třídách dále šířit.