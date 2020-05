Koronavirus ONLINE: Na dovolenou bez testů už v červnu. A roušky odložíme i v kancelářích

Za „krok správným směrem“ označil německo-francouzskou iniciativu na vytvoření evropského programu v rozsahu 500 miliard eur (13,8 bilionu korun) na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem španělský premiér Pedro Sánchez. Plán je podle něj v souladu s požadavky Španělska, a mělo by se v něm proto pokračovat. Španělsko patří k zemím nejvíce zasaženým koronavirovou pandemií a patřilo by patrně k největším příjemcům pomoci. Vláda v Madridu odhaduje, že hrubý domácí produkt země se letos v důsledku restriktivních opatření sníží o 9,2 procenta. Nezaměstnanost by mohla stoupnout až k 19 procentům.