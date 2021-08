Koronavirus ONLINE: Mutace delta ovládla Česko z 97 procent . A 103 případů za neděli

Očkovací centrum v Jilemnici na Semilsku čeká další stěhování. Od středy 18. srpna se začne očkovat ve sloupové síni bývalého zámeckého pivovaru, 16. a 17. srpna se tak v Jilemnici nebude očkovat. ČTK to dnes řekl ředitel nemocnice Jiří Kalenský. Od začátku roku se v Jilemnici nejprve očkovalo v nemocnici, 15. března otevřeli velkokapacitní očkovací centrum ve sportovní hale, protože prostory nemocnice už přestávaly stačit.

„Očkovaných je pořád víc, než bychom zvládli v prostorách v nemocnici, domluvili jsme se na solidních podmínkách, takže do doby, než se to nějakým způsobem zklidní, bychom byli tam. Zatím to plánujeme do konce roku,“ doplnil Kalenský. Prostory v nemocnici by podle něj umožnily očkovat denně do 200 lidí, ve sportovní hale je kapacita nastavena až na 800 očkovaných, plně využita ale nikdy nebyla. V pivovaru počítají lékaři, že vakcínu denně podají až 400 registrovaným zájemcům. O očkování neregistrovaných se tam zatím podle ředitele neuvažuje.