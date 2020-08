Koronavirus ONLINE: Máme to pod kontrolou, tvrdí po rekordním růstu případů u Vojtěcha

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí předloží návrh na jednorázový bonus pro důchodce 6000 korun. Řekla to dnes televizi Nova. O vládou zvažovaném jednorázovém příspěvku 5000 nebo 6000 korun pro důchodce v rozhovoru pro dnešní vydání deníku Právo mluvil premiér Andrej Babiš (ANO).

„Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6000 korun. My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit,“ řekla Maláčová. Rouškovné by se podle ní mělo vyplácet ještě letos před Vánocemi.