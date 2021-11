Koronavirus ONLINE: Kvůli Češce s omikronem šetří hygiena další lidi. A očkování v O2 areně?

Francouzský zdravotnický úřad HAS dnes doporučil očkovat vakcínou Pfizer/BioNTech jen děti od pěti do 11 let, u kterých hrozí vážný průběh nemoci covid-19 nebo smrt. S dalším rozšířením očkování dětí HAS doporučuje vyčkat a rozhodnout se až na základě výsledků studií. Ty se očekávají v řádu týdnů. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila očkování dětí tímto přípravkem ve čtvrtek.

HAS vakcinaci doporučuje dětem, „u kterých existuje riziko vážného průběhu nemoci nebo smrt... a dětem, které žijí v blízkosti osob s oslabenou imunitou nebo osob zranitelných, protože se nemohly nechat očkovat“. Doporučení se týká zejména dětí s nemocemi srdce, chronickými respiračními obtížemi nebo obézních dětí. Ve Francii spadá do této skupiny podle HAS přibližně 360.000 dětí.