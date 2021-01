Koronavirus ONLINE: Kuba chce po skandálu konec šéfa špitálu a chaos u registrací na očkování

Do Liberce převezou v příštích dnech z krematoria v Ostravě bezmála 60 zemřelých ke zpopelnění. Umožňuje to volná kapacita libereckého krematoria. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Liberce Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).

Liberecké krematorium je nejstarší v zemi, v provozu je už více než 100 let. Epidemie koronaviru a s ním spojená úmrtí se na jeho vytíženosti loni příliš neprojevila. V roce 2020 bylo v krematoriu v Liberci provedeno 1805 zpopelnění, o 20 více než o rok dříve. Město proto nabídlo pomoc jiným krajům. „Když můžeme, pomůžeme,“ uvedl Šolc.