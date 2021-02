Koronavirus ONLINE: Kritika vlády za rozvoz vakcín AstraZeneca. A 5450 hospitalizovaných v ČR

Rakouský kancléř Sebastian Kurz se vyslovil pro výrobu ruských a čínských vakcín přímo v Rakousku poté, co je schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V této věci nesmí existovat žádná geopolitická tabu, řekl Kurz v rozhovoru s německým nedělníkem Welt am Sonntag. "Jde přece o to získat rychle co nejvíce bezpečné vakcíny - a je jedno, kdo ji vyvinul," zdůraznil Kurz a řekl, že by se čínskou nebo ruskou vakcínou nechal naočkovat, pokud by byla v Evropě schválena.