Koronavirus ONLINE: Krematoria v Česku pojedou naplno. A vláda schválila kompenzace vlekařům

Vláda odsouhlasila program kompenzací pro uzavřené lyžařské areály, který by měl za období od 27. prosince do 22. ledna vyjít zhruba na miliardu korun. Od 12. 1. do 22. ledna bude platit krizové opatření, které zvýší kapacity krematorií na maximum, oznámila ministryně Klára Dostálová (ANO). Do Česka nebude možné dovážet těla zemřelých ke zpopelnění a krematoria se také nebudou muset řídit emisními limity. Za neděli v Česku přibylo 4283 nových případů, mnohem méně se ale testovalo. Skóre PES zůstává v 5. stupni pohotovosti, index rizika klesl na 84 bodů. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.