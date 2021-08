Koronavirus ONLINE: Krádež vakcín z očkovacího centra. A u sousedů kývli na třetí dávku

Růst denních počtů nákaz ve Spojených státech se ani na začátku tohoto týdne nezastavil a trvá tak už skoro měsíc a půl.

Vyplývá to ze statistik sestavovaných deníkem The New York Times (NYT), který za pondělí zaregistroval 252.369 nově nahlášených případů infekce koronavirem. To je u tohoto zdroje jeden z nejvyšších přírůstků za celou dobu pandemie covidu-19.

Ten vůbec nejvyšší zaznamenal NYT 8. ledna, kdy hlásil těsně přes 300.000 nákaz. Týdenní průměr se tehdy také dostal na maximum, a to necelých 260.000 nákaz na den. Nyní průměr z přírůstků z posledních sedmi dní stoupl na 141.365 infekcí, což je nejvyšší hodnota od konce ledna.