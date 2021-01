Koronavirus ONLINE: Koordinátor očkování v ČR končí. A šéf VZP přednostní vakcínu ustál

Tisíc nejbohatších lidí se ze ztrát způsobených pandemií zotavilo za devět měsíců, nejchudším by to ale mohlo trvat i déle než deset let. Ve zprávě nazvané Virus nerovnosti to dnes odhadla charitativní organizace Oxfam. Podle ní se majetek deseti nejbohatších lidí světa od začátku pandemie zvýšil o půl bilionu dolarů (10,7 bilionu Kč), což by bez potíží každému zaplatilo vakcínu proti covidu-19 a zajistilo, že by nákaza nikoho neuvrhla do chudoby.