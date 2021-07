Koronavirus ONLINE: Konec výhod pro lidi s jednou dávkou v Česku. A testy po dovolené v cizině

V červenci podle plánů dodávek dostane Česko o téměř milion dávek vakcíny proti covidu méně než v červnu. Nejvíc se dodávky sníží u nejčastější vakcíny Pfizer/BioNTech. Vyplývá to z dat o dodávkách vakcín, která zveřejňuje Středočeský kraj. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) už dříve avizoval, že druhou dávku očkování by mělo v červenci dostat zhruba 1,6 milionu lidí. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes Mladé frontě Dnes řekl, že na pokrytí potřeb Česka by snížené dodávky měly stačit.

V červnu obdrželo Česko dohromady zhruba 3,5 milionu dávek vakcíny, z toho zhruba 2,3 milionu byly od Pfizer/BioNTech. Přišlo také asi 650 000 dávek jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson, 307 000 dávek vakcíny od firmy Moderna a asi 255 000 dávek od AstraZeneca, přičemž všechny tři vakcíny směřovaly především do ordinací praktických lékařů.

Vakcíny Moderna by mělo přijít v červenci asi o 160 000 dávek víc a zhruba 370 000 dávek bude vakcíny Johnson & Johnson. Česko očekává také asi 400 000 dávek vakcíny AstraZeneca. Podle Radiožurnálu by je ale český stát chtěl darovat do některé z mimoevropských zemí, vláda to projedná v příštím týdnu. O tuto vakcínu není v Česku příliš velký zájem kvůli velmi vzácným nežádoucím účinkům, kdy se u očkovaných objevily krevní sraženiny. Po nich ministerstvo vakcínou nedoporučilo očkovat mladší 60 let.