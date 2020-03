„Máme výsledky a ráno budou další výsledky. Zatím tam ta pozitivita mezi touto skupinou u nikoho jiného zjištěna nebyla,“ podotkl dále Prymula. „Zatím já nemám nějaké detailnější informace, ale také by ten stav neměl být závažný,“ řekl náměstek ministra v ČT.

„Nemusí být převezena do Prahy, nicméně my jsme dnes jednali s infektology ze všech infekčních oddělení a v tuto chvíli se jeví výhodnější, když dojde ke koncentraci těchto pacientů, to znamená převoz do Prahy. Z toho hlediska, že personál, který se o ně bude starat, efektivněji využije vlastně veškeré pomůcky, které bude mít, protože když si představíme veškeré pacienty na 10 místech, tak bychom vlastně museli personál desetkrát oblékat do ochranných oděvů. A když to bude opravdu na Bulovce v tuto chvíli a ta kapacita bude dostatečná, tak jsme se dohodli, že by to mělo být koncentrováno tam,“ poznamenal Prymula.