Koronavirus ONLINE: Jen 777 případů za středu. A žačky ve škole omdlely kvůli respirátoru

Středoškoláci strávili dosud kvůli epidemii covidu-19 zhruba čtyři pětiny aktuálního školního roku teoretickou výukou na dálku. Na běžnou výuku do školy mohli chodit 33 dnů z dosavadních 162. Až na jednu týdenní přestávku se v pondělí 24. května vrátí do učeben po zhruba sedmi a půl měsících. Více času mohli prezenčně strávit praktickým vzděláváním, které se obnovilo 26. dubna. V ČR je podle statistik ministerstva školství zhruba 300.000 žáků středních odborných škol a 90.000 studentů vyšších stupňů gymnázií. Podle České středoškolské unie mají mnozí v souvislosti s návratem do lavic obavy z přehnaného testování a známkování.

Střední školy se spolu s vysokými otevřou pro studenty jako poslední školská zařízení. Již dříve se do lavic vrátili žáci základních i mateřských škol. Prioritou v obnovení vzdělávání středoškoláků byla praktická výuka, která se na dálku často ani nedá nahradit. V aktuálním školním roce fungovala prezenčně 48 z 91 školních dnů prvního pololetí a dosud 19 dnů v pololetí druhém. Do konce školního roku zbývá dalších 29 školních dnů, celkem jich má letos druhé pololetí 100.

Z výpočtů ČTK plyne, že teorii měli středoškoláci ve škole od začátku září do dnešního dne 33 dnů ze 162. Doba strávená studenty výukou teorie doma tvoří dosud 80 procent školního roku. Pokud od 24. května do 30. června budou chodit do školy, sníží se tento podíl na 68 procent. Od začátku září do konce června tak zřejmě středoškoláci letos ve škole stráví zhruba třetinu školního roku.