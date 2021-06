Koronavirus ONLINE: Jen 180 případů za pátek v ČR. A povinné očkování v sociálních službách?

Češi trikem obcházejí samoizolaci po návratu z dovolené. Hrozí jim až milionová pokuta.

Lidé v Česku ve velkém nedbají pravidel platných po příjezdu z dovolené z tmavě červených zemí a úmyslně se vyhýbají povinné samoizolaci, ze které se mohou „vykoupit“ negativním PCR testem. Pokud vyjedou například do populárního Egypta nebo Tuniska se zahraniční cestovní kanceláří, obejdou povinnost tím, že buď vůbec nevyplní příjezdový formulář, nebo tam cílovou dovolenkovou destinaci zamlčí. Týká se to hlavně odletů z Polska, Německa a Rakouska. Spoléhají tak na to, že na ně hygienici „nedosáhnou“. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje – dopouštíte se přestupku, pokuta může být až milion korun. A experti volají po tvrdších kontrolách i přísnějších opatřeních.