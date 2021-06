Koronavirus ONLINE: Indická mutace v umělecké škole. A dva miliony plně očkovaných Čechů

Odjezd na dovolenou je kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením podle ředitele cestovního portálu Skrz.cz Matěje Dvorského nejkomplikovanější pro rodiny s dětmi. Každá země má jiná pravidla, podmínky se mnohdy liší i u jednotlivých leteckých společností. Rodiny tak téměř nevyjíždějí individuálně, raději využívají služeb cestovních kanceláří, které za ně sledují změny pravidel. Dvorský to řekl ČTK. U cestovní agentury Invia tvoří nyní 40 procent klientů lidé s dětmi. Nejčastěji odlétají do Tuniska a Turecka, uvedla mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

Děti doprovázené dospělou osobou pro vstup do mnoha států nepotřebují negativní test na koronavirus. Například do Bulharska se to podle informací na webu ministerstva zahraničí týká dětí do pěti let, u Řecka se to vztahuje na děti, které nedosáhly šesti let, u Chorvatska je dokonce věková hranice 12 let.

Pravidla se mohou měnit. Aktuální informace lidé naleznou na mapě cestovatele, kterou na svých stránkách ministerstvo zahraničí pravidelně doplňuje o nejnovější údaje.