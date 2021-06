Koronavirus ONLINE: Epidemie zrychluje, Babiš chce zakročit proti deltě, experti přidali rady

Od dnešního dne měla fungovat aplikace Tečka, ve které má být zobrazovaný QR kód, ze kterého mají být čitelné informace o každém jednotlivci kvůli koronaviru. V aplikaci mají být k přečtení údaje o případném prodělání covidu-19, nebo provedené antigenní i PCR testy hodnocené certifikovanými laboratořemi. Tečka ovšem zatím nefunguje.

„Čekáme už jen na finální potvrzení na umístění v appstoru. S tím lokálním zastoupením hodně pracujeme, takže doufáme, že to bude v co nejbližší době. Teď už skutečně řešíme jen schvalování. Uvidíme, jestli to klapne dnes, nebo zítra. My to teď nemáme v rukách. Je šance, že to skutečně bude dnes, nejpozději snad zítra. Je to standardní schvalování aplikace. Snažíme se, aby to bylo umístěno co nejdřív,“ řekl Blesk Zprávám ve středu dopoledne vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.