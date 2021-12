Koronavirus ONLINE: Epidemie v ČR slábne, šíří se ale omikron. První případ má i severní Morava

Nový ministr kultury Martin Baxa (ODS) chce ve vládě usilovat o to, aby se v případě lepší epidemické situace kultura vracela do normálu a vznikl jasný plán jejího fungování. Řekl to na dnešní tiskové konferenci poté, co jej do úřadu uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Baxa považuje za důležité dokončit zákon o veřejných kulturních institucích, novelu autorského zákona či novelu mediálních zákonů. Baxovi dnes předal úřad Lubomír Zaorálek (ČSSD).