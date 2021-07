Koronavirus ONLINE: Epidemie v Česku zpomalila, Slováci přitvrdili a tlačenice v Anglii

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Epidemie koronaviru v Česku po mírném zrychlení opět zpomalila. Za neděli přibylo 116 případů covidu, o 31 méně než o týden dřív. Reprodukční číslo po zhruba třech týdnech kleslo pod 1. V Praze v pondělí otevřelo další očkovací centrum, kam je možné přijít bez registrace, a to v OC Nový Smíchov. Lidé mířící na Slovensko bez plného očkování musí nově do karantény. A Anglie navzdory růstu případů přešla do finální fáze rozvolnění, otevřely se noční kluby, které hned zaplnili mladí lidí, kteří tu popíjeli a tancovali bez rozestupů i bez roušek. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.