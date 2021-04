Koronavirus ONLINE: Dva kraje čeká plný návrat dětí do školek bez testů. A chřipka zmizela

Opoziční snahu o kompenzace pro dobrovolníky vláda odmítla

Navrhované přiznání kompenzačního bonusu také dobrovolníkům, kteří za koronavirové krize pomáhali nebo pomáhají ve zdravotnictví či v sociálních službách, vláda odmítla. Vyplývá to z výsledků dnešního zasedání kabinetu. Dobrovolníci by podle novely části opozice v čele s TOP 09 měli dostat i zpětně 100 korun za hodinu, pokud nebyli odměněni jinak. Kabinet ve svém záporném stanovisku upozornil mimo jiné na to, že návrh jde proti principům dobrovolnictví.

Příslušný zákon podle kabinetu výslovně uvádí, že dobrovolnická služba je činnost vykonávaná bez nároku na odměnu. Naopak zákon o kompenzačním bonusu cílí na náhradu některých hospodářských následků vládních protikoronavirových restrikcí. "Vláda má za to, že podpora tzv. dobrovolnické činnosti by neměla být z hlediska systematiky právního řádu zařazována do zákona, který upravuje přechodný nástroj fiskální politiky, jenž plní odlišné cíle," stojí ve stanovisku kabinetu, které dostanou zákonodárci.

"Kompenzační bonus představuje rychlý a jednoduchý nástroj státní podpory dobrovolníkům, kterým se jiná forma ocenění a finanční podpory za jejich obětavost nedostává. Cílem je udržet jejich motivaci a podpořit motivaci dalších a vyjádřit vytvořením státního nástroje uznání potřebnosti jejich práce," uvedli poslanci TOP 09, STAN, KDU-ČSL a SPD v důvodové zprávě novely. Dopad na veřejné rozpočty odhadli řádově na stamiliony korun.