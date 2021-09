Koronavirus ONLINE: Dušek řekl recept na zbrzdění epidemie. Za den v ČR přibylo 588 případů

Molekulární imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR se domnívá, že bude možná i více než tisíc nových případů denně, ale zhruba dvacetkrát méně vážných průběhů, hospitalizací a úmrtí než v předchozích vlnách. „Podobně jako je to teď v Británii. Určitě nebudou problémy se zahlcením nemocnic,“ napsal ČTK.

Zpřísnění opatření podle Hořejšího není namístě, s Grubhofferem se shodují na tom, že by stačilo dodržovat stávající opatření. „Bylo by dobře, aby si naši spoluobčané očkovaní i dosud nenaočkovaní, dále ti, co onemocnění prodělali, uvědomili, že stále platí základní protiepidemická opatření 3R (ruce, roušky, rozestupy) a že je musíme dodržovat,“ uvedl Grubhoffer. Hořejší očekává, že zhruba za měsíc Česko tato povinná opatření zruší a budou jen doporučená. Podobně to udělaly například Velká Británie nebo Dánsko.