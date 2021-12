Koronavirus ONLINE: Druhý potvrzený případ omikronu v Česku. A očkovaným Rakušanům skončí lockdown

Při kontrolách dodržování opatření proti šíření covidu uložili pražští hygienici letos do konce října 1306 pokut za 3,72 milionu korun. Za celý loňský rok to bylo 854 pokut za 3,04 milionu korun. Na Metropolitním zdravotnickém kongresu to dnes řekla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Od začátku epidemie se v hlavním městě nákaza covidem prokázala u více než 260 000 lidí. Hygienici podle Jágrové nařídili asi 220 000 karantén, zajistili 335 000 rizikových kontaktů a vypsali přes 215 600 elektronických žádanek.

Jágrová reagovala na kritiku, které hygienici od veřejnosti čelí. „Je nám vytýkáno, že dáváme málo pokut,“ uvedla. Podle ní má pražská hygienická stanice asi 200 zaměstnanců, kteří kromě covidu musí řešit i běžnou agendu, jako je hluk, jiné infekční nemoci nebo se musí vyjadřovat ke všem projektům ve stavebním řízení.

Podle Jágrové také hygienici doplácí na řadu nedokonalostí, které má pandemický zákon. „Žádná civilizovaná země neprovádí testování v rámci svého public health, všude na to mají nějaká callcentra, mají to ošetřeno ve svých pandemických zákonech,“ poznamenala. ČR to podle ní nemá, a hygienici se tak dostávají do situací, kdy nemohou postupovat v souladu se zákonem. Hygienici rozhodnutí o karanténě či izolaci sdělují často po telefonu, což je podle soudu nezákonný postup.