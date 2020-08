Koronavirus ONLINE: Druhý nejvyšší nárůst přírůst případů v ČR a Praha „zoranžověla“

Přesné parametry uzavření hranic Maďarska od 1. září Asociace cestovních kanceláří podle svého místopředsedy Jana Papeže zatím nezná, nemůže se tedy k situaci vyjádřit. Mluvilo se podle něj však o tom, že by lidem s předplaceným pobytem byl vstup umožněn. Do Maďarska na podzim Češi jezdí především do termálních lázní. Běžně jich tam vyjíždí desítky tisíc, letos by to měly být spíše stovky, řekl dnes Papež ČTK.