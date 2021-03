Koronavirus ONLINE: Dodávky AstraZeneca do ČR klesnou o 40 procent. A víkendový rekord

Zahraniční země podle tuzemských cestovních kanceláří (CK) připravují podmínky cestování pro nadcházející letní sezonu. Pravidla by se u jednotlivých destinací nemusela příliš lišit. Zohledňovat by měly očkování, vstup turistů by měl být nadále povolený s negativním testem na koronavirus. Situaci by mohlo usnadnit zřízení očkovacích pasů. Zástupci vybraných CK a agentur to řekli ČTK.

Evropská komise by měla do středy předložit návrh společného tzv. očkovacího pasu. Podle eurokomisařky Ylvy Johanssonové by se mělo jednat o digitální certifikát, ve kterém bude zaznamenán negativní PCR test, důkaz, že má člověk protilátky, nebo byl očkován. Česká republika podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) podporuje jednotné vakcinační pasy na úrovni Evropské unie. Pokud by Unie shodu nenalezla, zvážila by ČR užší systém se sousedními státy, řekl v pondělí.