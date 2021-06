Koronavirus ONLINE: Do školy i práce bez roušky v 11 krajích. A Kuba chce změnu na okresy

Více než třicítka světových celebrit dnes vyzvala členy skupiny nejvyspělejších zemí světa G7, aby chudým státům darovaly vakcíny proti covidu-19. Celebrity tak podpořily žádost Dětského fondu OSN UNICEF, píše zpravodajský server BBC.

Vyspělejší země by přitom měly vakcíny darovat postupně, jinak hrozí, že miliony dávek přijdou vniveč, uvedl UNICEF. Přísun očkovacích dávek by měl být podle organizace stabilní po celý rok, jelikož chudé státy nemají prostředky na to, aby je aplikovaly všechny najednou.

Pod otevřený dopis adresovaný Británii, Francii, Itálii, Kanadě, Japonsku, Německu a Spojeným státům se podepsali mimo jiné herci Liam Neeson a Orlando Bloom, herečka Whoopi Goldbergová, zpěvačky Billie Eilish a Katy Perry nebo sportovci David Beckham, Fernando Alonso a Andy Murray. Státy G7 vyzvali, aby nouzově poskytly nejméně 20 procent svých zásob očkovacích látek.

„Svět už strávil bojem s pandemií covidu-19 rok a půl, ale virus se v mnoha zemích šíří dál, vytváří nové varianty, které nás můžou dostat zpátky tam, kde jsme začali,“ varují autoři dopisu. „To by znamenalo další uzavírky škol, další narušení zdravotnické péče a ještě větší ekonomický pád, který by ohrozil budoucnost rodin a dětí po celém světě,“ píše se podle agentury AFP ve výzvě.