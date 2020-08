Koronavirus ONLINE: Do Česka se vrátily roušky. A výjimka pro turisty do Maďarska

Spojené arabské emiráty poslaly zdravotnickou pomoc do Sýrie ke zvládnutí pandemie covidu-19. Oznámil to dnes syrský Červený půlměsíc. Agentura AFP napsala, že je to poprvé, co se emiráty rozhodly takto pomoci Sýrii od začátku tamní občanské války v roce 2011.