Koronavirus ONLINE: Další tři nakažení omikronem na Liberecku. A 3740 případů za neděli v ČR

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso, swp -

Epidemie koronaviru sužuje Česko, po variantě delta začíná pomalu přebírat vládu mutace omikron. V Libereckém kraji jsou další tři potvrzené případy varianty koronaviru omikron. Potvrdila to sekvenace provedená v laboratoři liberecké nemocnice. Přírůstek nových případů však slábne. V neděli přibylo v Česku 3740 prokázaných případů, nejméně za neděli od 7. listopadu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předloží do poloviny února vládě novelu očkovací vyhlášky, která nebude zahrnovat povinné očkování pro lidi nad 60 let. A Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) dnes zasedá poprvé pod vedením nového ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Víta Rakušana (STAN). . Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.