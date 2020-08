Koronavirus ONLINE: Další nakažení Češi přijeli z Chorvatska. A roušky na plážích ve Francii

I v době koronaviru odjede americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pondělí 10. srpna na cestu do Česka, Slovinska, Rakouska a Polska. Oznámil to na tiskové konferenci. Podle zahraničních médií v ČR plánuje setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na své cestě by měl jednat mimo jiné i o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. Konkrétní program zatím není znám. Pompeo dorazí z USA, které jsou pandemií nejzasaženější zemí na světě.