Koronavirus ONLINE: Další facka Babišově vládě za nezákonná opatření. A Maďaři otevřeli hranice

Předžalobní výzvu k veřejné omluvě zaslala řediteli Domova důchodců Velké Hamry Čestmíru Skrbkovi advokátní kancelář spolupracující se Zdravým fórem. Omluvit se má pečovatelce, kterou podle advokátů nepřímo obvinil z podílu na smrti klienta domova. Zdravé fórum chce přezkoumat i další podezřelé okolnosti případu, uvedl v tiskové zprávě Tomáš Nielsen, který pečovatelku zastupuje. Její jméno ale nikdy nikde nepadlo.

Domov ve Velkých Hamrech byl od 7. června na týden pro návštěvy zavřený poté, co se koronavirus prokázal u dvou klientů, kteří byli očkovaní a u jedné pracovnice. Ta patří k sedmi zaměstnancům domova, kteří očkování odmítli. Jeden z klientů koronaviru podlehl. „Zatím to není potvrzené, ale jedna neočkovaná pečovatelka nám na koronavirus onemocněla a celá její rodina, a zrovna na oddělení, kde pracuje, se u dvou seniorů objevil covid,“ řekl tehdy ČTK Skrbek. Ukázalo to podle něj, že neočkovaní pracovníci jsou v sociálních a také zdravotnických zařízeních největší riziko.