Koronavirus ONLINE: Další červená Praze, na jihu nasadí roušky i ve třídách. Babiš: Konec strašení

Vzorek slin pro testování na covid-19 by si lidé mohli odebrat i sami, například vykloktáním úst. Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly se přesnost metody teď porovnává s výtěrem z nosohltanu. Pokud se nový způsob odběru ze slin podaří zavést, mohla by se kapacita testování dramaticky zvýšit. V neděli Prymula řekl, že by kapacita testů mohla být za měsíc až 40.000 denně, tedy proti současnosti více než dvojnásobná.

Bývalý náměstek ministra zdravotnictví uvedl, že u slin se šance zachytit virus liší podle toho, ze které části úst pocházejí. Lepší je u kořene jazyka než v přední části. „Pracuje se poměrně na unikátním modelu, kdy by si člověk vykloktal, a co vykloktá, to by potom vyplivl do nádobky, z níž by se testovalo. Tady se ukazuje, že výtěžnost je srovnatelná s výtěrem z nosohltanu,“ vysvětlil.