Koronavirus ONLINE: Česko už uznává očkování ze zemí mimo EU. A Tunisko si polepšilo

Prezident Miloš Zeman by se přikláněl k povinnému očkování proti koronaviru, pokud by přišla další vlna epidemie. Nyní to podle něj není nutné.

Prezident uvedl, že je nutné apelovat na lidi, aby k vakcinaci šli. Sám půjde na přeočkování příští rok na jaře.

