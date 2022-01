Koronavirus ONLINE: Česko koupí léky proti covidu za dvě miliardy. A 7377 případů za středu

Izolace nakažených koronavirem a karanténa jejich kontaktů se podle premiéra Petra Fialy (ODS) zkrátí na pět dní. Je to potřebné kvůli šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron, řekl po jednání vlády. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že změna bude účinná od úterý příštího týdne. V té době bude i podle Státního zdravotního ústavu omikron tvořit více než 50 procent případů. Do karantény budou nově muset i očkovaní a lidé po prodělání covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že lidé budou muset po skončení kratší pětidenní izolace či karantény dalších pět dní nosit respirátor. Podobnosti ale nesdělilo.

Návrh k Ústavnímu soudu (ÚS) na zrušení části vyhlášky o povinném očkování proti nemoci covid-19 podepsalo 14 senátorů. Nařízené očkování seniorů a vybraných profesních skupin je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, vedlo by k nucenému odchodu části lidí z jejich zaměstnání, uvedli dnes předkladatelé návrhu. Vyhlášku s účinností od začátku března schválila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO), současný kabinet Petra Fialy (ODS) má šanci to změnit ještě před rozhodnutím Ústavního soudu, k čemuž ho signatáři návrhu vyzvali.

Všichni zaměstnanci se budou od 17. ledna podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) testovat dvakrát týdně antigenními testy. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl fungovat dva až tři týdny. Schválila to dnes vláda. Válek to oznámil na tiskové konferenci po jejím jednání.