Koronavirus ONLINE: Českem se šíří podvarianty delty. A Rakousko hlásí nejhorší data od dubna

Přehledně pro dovolenkáře: Nizozemsko a Norsko jsou v horší kategorii, kde se Čechům mění podmínky?

Blesk pro vás připravil interaktivní mapu na základě dat dostupných na ministerstvu zahraničních věcí a zdravotnictví. Kromě mapy ale přikládáme i detailnější popis toho, co musíte splnit při cestě do vámi vybrané destinace, co vás tam čeká za pravidla a co musíte udělat při návratu do ČR. Níže najdete seznam zemí, stačí kliknout a dozvíte se o ní více. K dispozici máte i odkazy na nejrůznější formuláře potřebné k cestě. Mapu i informace pro vás budeme pravidelně aktualizovat v pondělí a v pátek. Nyní jsou informace platné k 6. září.