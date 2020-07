Koronavirus ONLINE: Češi už zase vozí nákazu ze zahraničí. A i Trump nasadil roušku

Amitábh Baččan (77), hvězda indické filmové produkce, takzvaného Bollywoodu, leží v nemocnici poté, co se u něj potvrdila nákaza koronavirem. Herec to uvedl na twitteru. Krátce nato ohlásil pozitivní nález na SARS-CoV-2 rovněž jeho syn Abhišek.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !