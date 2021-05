Koronavirus ONLINE: Češi si užívají otevřených hospod, na chlebíčky v divadle si počkají

Hamáček chce usnadnit přesuny termínů 2. dávky očkování. A bezpečné léto

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček na pondělní tiskovce v rodinném domě představil plány pro „bezpečné léto“. „Což pro nás symbolizuje první kroky, které jsou před námi, abychom se odpovědným způsobem vrátili do normálu. Je jasné, že tou cestou k normálu je nepochybně očkování,“ podotkl Hamáček.

„Je potřeba větší vstřícnosti ze strany státu při změně termínu 2. očkování. Já vím, že aktuálně ten přístup je velmi rigidní, dělá to spoustě lidí problémy. My to téma chceme otevřít a chceme, aby lidé, pokud potřebují si změnit 2. termín samozřejmě v rámci dané lhůty, aby jim to bylo zjednodušeno. Naším cílem je cestu k očkování zjednodušovat a nikoliv komplikovat. Současně ale také platí, že stále nemáme vyhráno, a jakkoliv ta čísla epidemie vypadají velmi dobře, tak zprávy ze světa už tak optimistické nejsou,“ upozornil vicepremiér.

„Naší prioritou není jenom rozvolňovat, ale současně zajistit bezpečný návrat do normálu,“ ujišťoval. Prioritně se dle něj má řešit otázka cestovního ruchu, ale také kulturních či sportovních akcí. „Velkou oblastí, kterou chceme řešit, je také příjezd turistů do ČR – samozřejmě s důrazem na bezpečnost a dodržování platných opatření. Nicméně ta oblast turistického ruchu dostala obrovský zásah a jsou v ní stovky tisíc pracovních míst. My budeme dělat všechno pro to, abychom nastavili ty podmínky příjezdu a pobytu zahraničních turistů tak, aby byli oni co nejméně omezeni, aby se jim do ČR chtělo, ale současně aby tady byla vysoká ochrana naší společnosti,“ dodal Hamáček.