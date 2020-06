Koronavirus ONLINE: Češi se při opalování dál drží od sebe. A Čína se bojí druhé vlny

Na polorozpadlém fotbalovém stadionu v Brně za Lužánkami se odehrál unikátní koncert pro auta. A nebýt houkání klaksonů natěšených fanoušků, nikdo by nevěděl, že na podiu skotačí kapela Mirai. Zvuk z pódia se totiž vysílal jen rádiovými vlnami a mimo auto nešlo nic slyšet. Žádná hudba, jen ticho. „Když člověk nesedí v autě a nenaladí tu správnou frekvenci, nic neuslyší. Z našeho mixáku jde zvuk do antény a z ní se vysílá signál do aut,“ vysvětlil frontman kapely Mirai Navrátil.