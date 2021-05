Koronavirus ONLINE: Češi dovnitř restaurací nejdřív 7. června. A Rakousko nově bez karantény

Češi dovnitř do restaurací nejdřív 7. června

Restaurace by mohly otevřít zhruba za 3 týdny. „Co se týká restaurací, zatím to je předběžný scénář, kdy by se mohly otevřít. A vychází to z toho, že incidence klesá a z toho, že jsme sdělili, že ten zbytek dalších provozoven, které jsou ještě zavřené, budeme pouštět v 1. polovičce června. Kdy tak přesně bude, budeme sdělovat buď příští pondělí, a nebo to následující pondělí,“ podotkl vicepremiér Havlíček.

„V horším scénáři je to přesně polovička (června), v tom o něco lepším by to mohlo být ten týden kolem 7. června,“ dodal.