Koronavirus ONLINE: Češi a Slováci se můžou znovu volně navštěvovat a do Rakouska bez testů

Speciální školy pro děti s mentálním nebo tělesným postižením v Praze příchod žáků prvního stupně zvládly bez větších problémů. Žáků do škol nastoupila sotva polovina. Potíže s dělením dětí do skupin tak nevznikly. Některé děti s těžším postižením však návrat do školy oplakaly. Uvedli to oslovení ředitelé škol.